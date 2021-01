Contra o Aumento do ICMS, Manifesto é Realizado

Contra o aumento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mais de 60 veículos entre automóveis, caminhonetes e tratores, foram vistos por quem passou pela região central da cidade. A carreata ou tratoraço teve a participação de representantes de diferentes sindicatos de Catanduva e de empresários. O movimento foi mantido mesmo depois de o Governador João Doria recuar e informar que suspenderia as mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos.

Participaram da ação: Sindicato da Alimentação de Catanduva, Sindicato Rural de Catanduva, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Coopercitrus Catanduva, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Sindicato dos Empregados do Comércio de Catanduva, Sindicato dos Empregados Rurais de Catanduva, Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Bares e Lanchonetes de Catanduva, Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva, Sindicato Empregados Estabelecimentos Saúde Catanduva, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Catanduva, produtores rurais e empresários.

Para o agronegócio, as mudanças na alíquota do imposto impactariam diretamente sobre os insumos, como fertilizantes, adubos, sementes e defensivos agrícolas. Além disso, como efeito cascata – aumentam-se os custos de produção, consequentemente o preço para o consumidor final.

Apesar da suspensão para os itens afirmados acima, não foi divulgada mudança sobre as alíquotas dos combustíveis e da energia elétrica.

Para o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal), Marcelo dos Santos Araújo, a medida foi implantada num momento crítico: segunda onda da pandemia da Covid-19, inflação em alta e fim dos auxílios dados pelo governo. “E muitas pessoas não estão nem sabendo que esse decreto entrou em vigor em 01 de janeiro de 2021. Alimentos, combustíveis, remédios ficarão mais caro. Todos serão prejudicados; o consumidor final pagará a conta. O poder de compra será reduzido ainda mais, haja vista que os itens da cesta básica, por exemplo, já estão caríssimos”, destaca.

Por meio de nota e sobre a suspensão das mudanças nas alíquotas para alimentos e genéricos, o governador afirmou: “Sempre afirmamos que nosso Governo está comprometido em atender aos interesses da população de menor renda e, agora, mais vulnerável aos efeitos da pandemia, do desemprego e, a partir de janeiro, sem a renda emergencial que vigorou até dezembro último. A redução de benefícios do ICMS poderia causar aumento no preço de diversos alimentos e medicamentos genéricos, principalmente para a população de baixa renda. Decidimos, assim, suspender a vigência dos decretos estaduais que autorizam redução de benefícios fiscais do ICMS para insumos agropecuários para a produção de alimentos e medicamentos genéricos”, disse Doria.

A assessoria do Estado afirmou ainda que uma força-tarefa de secretários foi criada para intensificar a análise dos pedidos de setores econômicos para revisão da redução de benefícios fiscais, assim como o diálogo com todos os envolvidos. A força-tarefa é formada pelo Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e os secretários da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles; de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro Ricardo; de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen; e de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira.

A lei 17.293/2020, aprovada em outubro pela Alesp, autorizou a redução linear de 20% nos benefícios fiscais concedidos a setores da economia. Por decisão do Governador João Doria, os produtos que compõem a cesta básica, além do arroz e do feijão, iriam manter o benefício. O mesmo já estava estabelecido para as transações de medicamentos, equipamentos e insumos para a rede pública de saúde e Santas Casas. “Por causa do impacto econômico da pandemia do coronavírus na arrecadação de impostos, o ajuste fiscal foi elaborado para garantir recursos para investimento em áreas sensíveis de atendimento à população carente, como saúde, educação e segurança pública, e manutenção do pagamento de fornecedores, de 650 mil funcionários públicos e das aposentadorias e pensões de 550 mil inativos”, consta do texto enviado à imprensa.

Karla Konda

Editora Chefe