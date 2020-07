Continua A Programação Do Festival Sustentarte Com Oficina, Dança E Teatro

O Festival Online Sustentarte continua com sua programação e está recheado de atrações em sua semana de estreia. A programação traz um conteúdo novo a cada dia, pelo YouTube, com diversão para a família toda sem ninguém sair de casa. De bem com o meio ambiente, a iniciativa reúne arte e sustentabilidade em prol do conhecimento.

A história de hoje (10), conta com a narração de Samanda Nery será a vez de conhecer “A Árvore Generosa” ao meio-dia. O conto mostra a consciência e o respeito do homem pela natureza, com uma forte mensagem moral e ecológica.

No sábado (11) é dia de harmonia com a oficina “Musicalização e Composição”, da Trecho Produções. Na aula, será a vez de aprender a tocar os instrumentos que foram construídos na oficina de instrumentos. Começa a partir das 15 horas.

Para fechar a semana, no domingo (13), a contação de história será com Priscila Rodrigues, a partir do meio-dia. Será a vez de conhecer os Bichinhos da Floresta, que ficaram incomodados com a sujeira que começou a aparecer por lá. A solução para os animais foi ir até a cidade em protesto. A união de animais e humanos faz a diferença na defesa da natureza nessa história comovente e reflexiva.

A semana do Sustentarte começou com as peças “Rumo do Rio”, do Grupo Cabrabão, e da “História da Cidade que Desapareceu”, contada por Miriam Leão, a oficina “Construção de Instrumentos com Materiais Recicláveis”, da Trecho Produções, mostrou como transformar em instrumento musical materiais encontrados em casa, como lata, garrafa e uma mangueira velha.

Ontem (09), teve a apresentação do “Solo: RE”, com Thaynná Trida. A apresentação teve uma mescla a dança contemporânea com o balé. Os passos mostraram a delicadeza e a sensibilidade de lidar com a natureza.

A programação é desenvolvida pelo Núcleo Condão, Secretaria e Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019. Até 20 de julho, 15 artistas se apresentarão ao longo do evento. A programação que fica disponível para acesso livre e gratuito no canal Festival Online Sustentarte no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WJ9enSGdPDg.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

