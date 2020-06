‘Conte Comigo’ da FATEC Promove Vaquinha On-line em Prol da Creche Irmã Sheila

A pandemia não impediu a realização do Projeto Conte Comigo, da FATEC Catanduva, em 2020. A ação, idealizada por alunos do 5º módulo de Gestão Empresarial, é realizada semestralmente pelas classes da manhã e noite, contribuindo com o aprendizado ao mesmo tempo em que colabora com uma instituição do município. A Creche Irmã Sheila foi à escolhida pelos alunos do módulo noturno do curso.

A abertura do projeto ocorreu no dia 1º de Junho, com a apresentação de um vídeo com informações sobre o Conte Comigo e a instituição beneficiada. A produção, feita somente por alunos, está nas redes sociais do projeto no Facebook (@projetocontecomigocatanduva/) e no Instagram (projetocontecomigo_).

Neste semestre, diferente de outras edições, a classe precisou se reinventar após ser surpreendida pela pandemia, que exigiu, inicialmente, a suspensão das aulas e, em seguida, a retomada do curso por videoaulas. Desta forma, o projeto também precisou de adequações, de maneira que pudesse ser realizado mantendo as restrições e as medidas preventivas no combate à Covid-19.“A faculdade tem nos oferecido o suporte para que possamos obter êxito com o Conte Comigo, favorecendo nossos estudos e a instituição escolhida. É um grande desafio para todos os alunos”, ressaltou a gestora do projeto e aluna do 5º módulo de Gestão Empresarial, Helen .

“O Conte Comigo é um aprendizado importante para os alunos, que têm a oportunidade de colocar em prática o que viram ao longo dos estudos. O projeto permite que eles atuem no formato de uma empresa, o que inclui delegar tarefas, criar departamentos e cumprir prazos”, disse o coordenador do curso e orientador do projeto, professor Wellington Afonso Desiderio.

Diretora da FATEC, a professora Rosimar de Fátima Schinelo apoia as ações. “Entendemos que a faculdade tem a função de ensinar, relacionando teoria e prática e, ao mesmo tempo, contribuir com a comunidade. O projeto atende a estes requisitos possibilitando aos participantes se aprimorarem ainda mais na formação profissional. Desde o início, há oito anos, já contribuímos com 38 instituições”, complementou.

Os alunos realizaram na última quarta-feira, dia 10, a doação de alguns itens tais como sabão em pó, esponja de aço, detergente, sabonete em barra, pasta de dente, desinfetante, papel toalha, bucha, saco de lixo, toalha de banho, além de fronhas, água sanitária e papel higiênico. A equipe também está encabeçando outras ações em prol da instituição: doações online por meio de um site de arrecadações (http://vaka.me/1075912), busca de patrocínios e materiais de higiene pessoal e limpeza e a divulgação das próprias ações da Creche Irmã Sheila. Para contribuir, basta acessar as páginas do projeto nas redes sociais e obter mais informações.

A CRECHE

A Creche Irmã Sheila atende a 150 crianças do município, entre 4 meses a 6 anos de idade, proporcionando desenvolvimento e aprendizado. A instituição é mantida parcialmente pela Prefeitura e, por meio de arrecadações e doações, consegue atender a demanda de maneira satisfatória.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook