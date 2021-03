Contadora de História Começa Hoje Série ‘Contos Fantásticos e Continuados’

A arte educadora, Sheila Rocha, estreia hoje uma serie de quatro episódios sobre contaçoes de historias.

O Projeto apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc N.º14.017/2020, Projeto Aprovado n°16/202. O Projeto irá ocorrer aos sábados e começa hoje (06), depois dia 13, 19 e 27 de março de 2021 liberados pelo canal do Youtube sempre ás 14h e ficando disponível a população.

Sobre o Projeto Contos Continuados – Contação de Histórias junto com livre interpretação da Contadora de obras inovadoras, utilizando objetos ressignificados, variados e até reciclados para que mesmo através da tela online os participantes possam se sentir acolhidos, e possam ouvir e utilizar muito sua imaginação. Como proposta de ampliar a literatura e trazer os contos para os dias atuais, com quatro vídeos de trinta minutos, e com micro oficinas de materiais diversos pelas plataformas e canais oficiais da Prefeitura de Catanduva.

O primeiro vídeo de hoje (06) chama-se “Aventura de Bonecos”. Uma livre interpretação de Pinóquio e Pinóquia e seus dois irmãos. Baseado na obra do Autor Brasileiro Jean Claude Alplen (editora-Melhoramentos 2017) e na versão italiana original Pinocchio de 1880 de Carlo Collodi.

Neste conto que tem como moral o respeito às diferenças, a união da família, o respeito aos desejos e o direito das meninas estudarem, sempre, aproximarei o público a nossa atualidade, e utilizarei para fazer os personagens marionetes recicladas, e ao final do conto vou propor para que as crianças façam em suas casas e enviem fotos, interagindo assim com o público.

Sobre a arte educadora – Sheila da Rocha

Está em Catanduva-SP a nove anos. Arte Educadora / Contadora de histórias/ Pedagoga Social e Prof de Educação Física. Idealizadora do Projeto Contos Continuados. “ Conto Histórias porque aprendo com a continuação que são produzidas oralmente, levando o incentivo à imaginação e criação dos Contos Fantásticos e Continuados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local