Conta de Energia: Bandeira Tarifária Para O Mês De Dezembro Será Amarela

Para este mês de dezembro, a energia irá possuir bandeira tarifária amarela, com custo extra de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que divulgou a informação, diz que as previsões meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva sobre as principais bacias hidrográficas do SIN – Sistema Interligado Nacional, caracterizando o início do período úmido na região dessas bacias.

“A previsão hidrológica para o mês é a de que as vazões afluentes aos principais reservatórios se elevem gradativamente, mas ainda atingindo patamares abaixo da média quando comparadas às referências históricas. Essa condição intermediária repercutirá na capacidade de produção das hidrelétricas, ainda demandando acionamento de parte do parque termelétrico, com impactos diretos na formação do preço da energia (PLD) e nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF). O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.”, ressalta a ANEEL.

Sistema de bandeiras

Criado pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias tem a intenção de sinalizar o custo real da energia gerada, o que possibilita ao consumidor o bom uso da energia elétrica. “O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios”, informa.

Dicas

Por conta do anúncio da bandeira amarela, a ANEEL reforça ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia para que se possa economizar. Algumas das dicas são: tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; selecionar a temperatura morna no verão; não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário; utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras; nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa e juntar roupas para passar de uma só vez.

Da Reportagem Local