Consumidores Catanduvenses Compram Mais Via On-Line Com Pandemia

Os consumidores catanduvenses estão atraídos pela facilidade que os sites dão na hora de pagar ou de parcelar e também as diversas promoções devido à grande concorrência online, estão querendo muito mais promoções e também estão muito evidentes por conta da pandemia as pesquisas e compras online.

E agora, no mês da Black Friday muitos lojistas e empresas estão se preparando para esse tipo de público. Esse perfil de consumidor está crescendo cada vez mais, não só em Catanduva, mas, segundo pesquisa do Google, mas de 52% dos brasileiros estão gastando muito mais tempo em pesquisas ou comprando produtos em lojas online.

Até mesmo as lojas físicas estão migrando para esse tipo de segmento da internet.

Para Beatriz Silva, de 23 anos e estudante de psicologia, ela sempre comprou via internet e o dispositivo mais usado é o Instagram, onde ela encontra uma variedade de lojas, segundo ela nunca teve problemas com suas compras, mas ela ressalta muito cuidado ao comprar, o ideal é seguir a loja, ver se tem Cnpj ou CPF, ver os comentários de outras pessoas que já compraram. A comodidade e as promoções são os fatores determinantes na hora do consumidor fechar o negócio e o produto deixar de ser apenas um artificio no carrinho de compras.

