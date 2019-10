‘Consultório na Rua’ Expande Ações a Moradores de Rua Com Abordagem Noturna

O Consultório na Rua inseriu a abordagem noturna em sua grade de ações. A estratégia vem sendo utilizada para alcançar pessoas em situação de rua à noite e, com isso, fortalecer o trabalho desenvolvido ao longo do dia. Desde que foi implantado, o plantão noturno contabiliza 50 abordagens, de junho até agora.

A iniciativa consiste em levar atendimento de saúde a quem rompeu vínculos sociais ou familiares, possibilitando resgate de sua dignidade e cidadania.

Diante disso, a equipe faz um mapeamento para identificar pontos estratégicos onde as pessoas em situação de rua costumam buscar refúgio e tem chegado a becos, galpões velhos e imóveis abandonados.

O trabalho de campo envolve diretamente a equipe multiprofissional do Consultório na Rua, composta por enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, psicólogo, assistente social, agente social e auxiliar de enfermagem.

No contato com as pessoas, são ofertados procedimentos médicos, de enfermagem e psicológicos. Em geral, os usuários são submetidos a testes rápidos, coletas de exames, curativos, avaliação e orientações a gestantes sobre pré-natal. A maior parte dos serviços é realizada no local em que o morador está no momento da abordagem.Casos clínicos mais complexos recebem o devido encaminhamento.

Atualmente, boa parte das pessoas em situação de rua já identificada em busca ativa é alvo de acompanhamento de rotina na área da saúde, em Catanduva. O serviço itinerante do Consultório na Rua tem como ponto de apoio a UBS Central e integra a rede de serviços da atenção básica no município.

