Consultoras Do Hospital Sírio Libanês Avaliam Elegibilidade Dos Hospitais Da FPA

Avaliação foi para verificar se os hospitais se encaixam nos padrões do Ministério da Saúde

Da Reportagem Local

No começo deste mês, dia 5 de setembro, os hospitais da FPA – Fundação Padre Albino receberam a visita das consultoras do Hospital Sírio Libanês, Verlaine Siqueira César e Patrícia Araujo Soares, para uma avaliação de elegibilidade dos ­hospitais no PROADI-SUS – Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, a fim de verificar se ambos se enquadram nos padrões que o Ministério da Saúde exige para garantir a participação no PROADI Gestão.

As consultoras foram recepcionadas pelos administradores dos Hospitais Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, e Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, sendo que, na ocasião, foram apresentados os dados das instituições e visita in loco nos setores. “Os hospitais da Fundação Padre Albino já contam com o apoio da extensão PROADI – Saúde em Nossas Mãos das UTIs e estão buscando mais melhorias para os serviços prestados”, diz a nota oficial da Fundação Padre Albino.

Sobre a visita no Hospital Emílio Carlos, participaram o responsável técnico de enfermagem, Jefferson Cavalgante Souza, o coordenador médico, Rogério de Lima Duarte, a enfermeira gerente de riscos, Natália Salvador Banhos, e os coordenadores dos setores de Hotelaria, Nutrição, Farmácia, Laboratório, Ambula­tória, Enfermarias, UTI, Gerenciamento de Leitos e Central de Material Esterilizados. Já no Hospital Padre Albino, marcaram presença o diretor técnico Luís ­­Fernando Colla, a coorde­nadora da Qualidade, Ma­­­­ria Cláudia Piccolo Barbosa, ­a analista de qualidade, Bru­na Andrade Coghi, e o coor­denador de enfermagem da UTI Adulto, Jefferson Rodrigo Urbano Alves.