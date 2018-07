Consulta Ao Saldo do PIS/Pasep Está Liberada

A consulta ao saldo da conta individual de participação no Programa de Integração Social (PIS) já está liberada. Os beneficiários podem acessar o site da caixa ou ligar para a central de atendimento (0800-7260207) para conferir o valor que terão direito a receber a partir do próximo mês. Quem possuir o Cartão Cidadão pode conferir o saldo nas agências bancárias ou caixas eletrônicos da instituição.

Terá direito a receber o valor os trabalhadores cadastrados no fundo entre 1970 e 4 de outubro de 1988 (data em que a Constituição Federal foi promulgada) e que ainda não tenha sacado o saldo da conta individual. Para isso, é preciso se certificar de que o empregador contribuiu para o PIS/Pasep do funcionário.

A Caixa orienta que servidores e ex-servidores públicos, civis ou militares, consultem os canais de atendimento do Banco do Brasil para saber se fazem jus a receber a cota do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A partir de 8 de agosto, os valores estarão disponíveis para clientes da Caixa e do Banco do Brasil. De 14 de agosto a 28 de setembro para os beneficiários que não são clientes dos dois bancos públicos e a partir de 29 de setembro só será possível receber quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei 13.677/2018.

