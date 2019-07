Construção Civil Registrou Inflação De 0,91% Em Julho

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou inflação de 0,91% em julho, percentual superior ao apurado no mês anterior (0,44%). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o INCC-M acumula taxas de 2,73% no ano e de 3,95% em 12 meses. A alta inflação no setor de construção civil também foi sentida pelos catanduvenses.

Adelaide Bianchi está fazendo uma reforma em sua casa desde o mês passado e conta que não poderia ter escolhido mês pior para realizar essa reforma. “ Estava precisando reformar minha casa, tinha muita coisa para arrumar, como infiltrações nas paredes, pisos trincados, janelas enferrujadas, enfim, muita coisa mesmo, e não dava mais para esperar, então resolvi começar essa reforma o quanto antes, só que depois de efetuar a compra dos matérias necessários para a reforma e de contratar a mão de obra para realiza-la eu me arrependi, pois os preços dos produtos tiveram significativo aumento e a mão de obra foi ainda mais pesada. Sem dúvidas foi o pior mês que escolhi para fazer essa reforma”.

O proprietário de uma loja de materiais de construção conta que essa elevação de preços está relacionada a velha lei da oferta e da procura. “Eu considero que a elevação do preço dos materiais para construção e também da mão de obra se deve única e exclusivamente a conhecida lei da oferta e da procura. O que acontece é que nos últimos 30 dias houve uma procura maior por materiais de construção e por mão de obra qualificada, que acabou gerando a elevação no preço dos produtos e também no valor da prestação do serviço dos profissionais da construção civil. Não tem jeito, a lei de oferta e procura funciona assim, quanto mais gente procura, mais caro o produto ou serviço vai ficar”, relata o comerciante.

A maior alta de preços foi observada no custo da mão de obra, que ficou 1,63% mais cara em julho. A mão de obra auxiliar teve inflação de 1,74%. Os serviços ficaram 0,20% mais caros no mês, puxados principalmente pelos aluguéis e taxas (0,34%). Os materiais e equipamentos tiveram uma taxa mais moderada (0,04%). Se por um lado, o material para pintura ficou 1,63% mais caro, por outro, o material metálico ficou 0,65% mais barato.

André Santos

Da Reportagem Local