Constituição Federal e o Coronavírus

Presente no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ao refletirmos sobre isso podemos pensar que o nosso bem estar e nossa saúde depende exclusivamente do Estado, já que é um dever previsto em Constituição. Mas seria obrigação somente do ente público termos uma vida saudável?

Na verdade, não! A qualidade de vida, no quesito saúde, tem uma grande parcela de responsabilidade das pessoas. Ao analisar o disposto no Artigo 2o da Lei 8080, encontramos o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Ou seja, cada um de nós têm responsabilidades perante a saúde individual e coletiva.

Transporto essa discussão para o momento que estamos vivendo, já que, a COVID 19 trouxe um debate político sanitário, muito mais partidário do que técnico, que nos deixa perdidos em um verdadeiro labirinto. Não sabemos exatamente que caminho escolher. São embates dos mais variados. Fazer ou não o isolamento social? A cloroquina é uma opção terapêutica?

Nada disso faz sentido se não assumirmos nosso dever em cuidar de nós mesmos e dos que nos rodeiam. A partir do momento que em nosso município houve a flexibilização do funcionamento do comércio, os números de casos confirmados e óbito só aumentaram. Eu particularmente não sou contra o retorno gradual da economia, porém prego sempre o bom senso. O dever do Estado termina quando inicia a nossa responsabilidade.

Deveríamos sair de casa somente em caso de necessidade real. Devemos usar máscaras. Não podemos nos aglomerar. Será que todos esses cuidados estão sendo tomados por todos os cidadãos? Os números vigentes respondem esse questionamento por si só.

Enfim, o debate deve ser democrático, como nos é de direito. Porém, nosso dever enquanto indivíduos é de seguir à risca o que nos é orientado para evitarmos riscos desnecessários. O Estado sim é responsável pela Saúde da população, mas não o único que tem deveres a cumprir.

João Marcelo Porcionato

Médico de Família e Comunidade.

Mestre e Doutor em Saúde Pública pela FMRP-USP.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook