Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva Assume 10 Leitos de UTI

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (Consirc) assumiu o custeio dos nove leitos de UTI para atendimento a pacientes da Covid-19 da Santa Casa de Novo Horizonte. Além disso, foi criado o 10º leito na unidade. O acesso aos leitos passa a ser coordenado pela Central de Regulação do Samu Regional.

Segundo o Consirc, o investimento para custeio dos 10 leitos, nos próximos 60 dias, será de R$ 960 mil.

O valor será dividido entre as 19 cidades da região e Catanduva assumiu metade dessa despesa. Já os 15 leitos de enfermaria seguem por conta de Novo Horizonte, mas a regulação também passa para as mãos do consórcio.

“Por consenso dos gestores da região, esses leitos saíram da Central de Regulação Cross, do Governo do Estado, que poderia utilizá-los para pacientes de outras regiões, e passaram a ser regulados pelo Samu, apenas para pacientes da nossa microrregião”, explica o secretário municipal de Saúde, Ronaldo Gonçalves Junior.

Com a medida, em caso de superlotação dos leitos de atendimento à Covid-19 no Hospital Emílio Carlos, os municípios passam a utilizar os leitos adquiridos em Novo Horizonte, sem o risco de o paciente ser encaminhado a locais distantes, o que só acontecerá se os leitos da Santa Casa também se esgotarem.

Há três semanas, o Consirc abriu chamamento público para mais interessados em leitos de UTI. No chamamento, a forma de custeio seria -pagamento integral dos leitos contratados para garantir a disponibilidade, independente de taxa de ocupação; percentual de rateio dos municípios – Catanduva afirmou estar disposto a arcar com um percentual maior caso a taxa de internação dos munícipes de Catanduva represente um percentual maior que o per capita de sua população, ficando aos demais municípios dividirem o restante per capita, com exceção do município de Novo Horizonte, que ficaria isento de pagamento, tendo em vista o alto valor já investido, regulação das vagas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local