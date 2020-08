Consórcio Intermunicipal de Saúde Abre Chamamento Para Mais Leitos de UTI

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva abriu o chamamento público para credenciar estabelecimentos de saúde privados ou sem fins lucrativos interessados em prestar serviços de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com síndrome respiratória aguda grave. A estimativa do consorcio é pagar até R$ 960 mil em leitos, de acordo com a necessidade. A diária por leito será de R$ 1, 6 mil, conforme portaria do Ministério da Saúde. O que perfaz uma média de 600 diárias de leitos de UTI.

As instituições interessadas em toda a microrregião de Catanduva podem encaminhar documentos em envelope fechado para a sede da Consirc, na rua Ceará, 886, das 08h às 10 horas e das 14h às 16 horas, até o dia 20 de agosto. Conforme o edital do chamamento público, os interessados serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação e posteriormente recadastrados conforme a ordem de apresentação dos documentos para assinatura do contrato.

Feito o credenciamento, será estabelecida a ordem de classificação para a prestação dos serviços, conforme a entrega dos documentos exigidos para a assinatura do contrato. Todos os credenciados serão convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Catanduva e no Site do Consórcio.

De acordo com o secretário de saúde de Catanduva, Ronaldo Carlos Gonçalves Junior, em entrevista, afirmou que a ocupação dos leitos tem aumentado e por alguns dias apresentou 100% em todos os hospitais de referência na região. As prefeituras tem discutido esse assunto e a forma de ampliação dos leitos. Melhor caminho seria via Consórcio de Saúde, já constituído e que formalizaria a parceria com as entidades e hospitais. “Frente a essa situação, os prefeitos se reuniram e deliberaram. De forma administrativa, o consórcio publicou o edital e deve fornecer 10 leitos para nossa região. Essa é mais uma iniciativa de conseguir suprir a demanda pelos leitos de UTI na região”, disse o secretário.

Karla Konda

Editora Chefe

