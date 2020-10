Conselho Superior Analisa Arquivamento de Inquérito Sobre Merenda

O Conselho Superior do Ministério Público analisa arquivamento de inquérito sobre aditamento promovido pela Prefeitura de Catanduva sobre contratos para merenda escolar.

O procedimento está na pauta de votações de terça-feira.

O inquérito foi instaurado para apurar um aditamento em contrato para a compra de feijão e leite integral para a merenda escolar. O alerta teria partido do Tribunal de Contas de São Paulo, em 2016, quando o prefeito era Geraldo Vinholi.

“Constatou-se que a Prefeitura de Catanduva na Ata de Registro de Preços n. 64/2016 teria realizado aditamento em valor considerado exagerado pela Zelosa Auditoria do Egrégio Tribunal de Contas, que cuidava da aquisição de feijão e leite integral para a merenda escolar, aumentando em um mês o valor do feijão em 135,26% e o do leite em 48,33%,, sem qualquer motivo justificado, o que poderia constituir improbidade administrativa”, dizia o inquérito.

Depois das apurações, na portaria de arquivamento o promotor justificava. “É dizer, a decisão do Prefeito foi não unilateral e encontrou respaldo técnico. Assim, mesmo que haja pequenas distorções nos preços, a tendência de alta nos referidos produtos foi verificada também na tabela da Conab, bem como a Prefeitura, assim que os preços diminuíram, obteve a diminuição dos preços também junto aos fornecedores, circunstâncias que, ao ver do signatário, excluem o dolo, a má fé e mesmo a culpa, considerando-se, ainda, o norte do art. 22, do Decreto-lei n. 4.657/1942, com a redação dada pela Lei n. 13.655/2018. Desse modo, promove-se o arquivamento deste expediente, submetendo-o ao reexame necessário pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público”.

Karla Konda

Editora Chefe