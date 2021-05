Conselho Municipal Dos Diretos Da Mulher Elege Representantes

Catanduva passa a contar com o Conselho dos Direitos da Mulher. O órgão elegeu sua composição em fórum realizado no auditório da Prefeitura na quinta-feira, dia 29 de abril e terá por pauta prioritária o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, efetivando o que está previsto na Lei Maria da Penha.

O Conselho dos Direitos da Mulher de Catanduva será presidido pela Luísa Helena Marques de Fázio. Representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Luísa é Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo USP. Bacharel em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCC. Advogada e professora do curso de Direito do IMES-FAFICA e de cursos de Pós-Graduação.

Na posição de vice-presidente, assume Vera Pinfildi, que preside o Fundo Social de Catanduva. Verinha é pedagoga, militante de projetos sociais e causas humanitárias.

As conselheiras ficarão à frente do órgão durante o biênio 2021/2023. O Conselho da Mulher é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.atanduva, o Conselho da Mulher terá função deliberativa, consultiva, normativa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local