Conselho Municipal do Idoso Realiza Fórum Para Eleger Novos Membros

O Conselho Municipal do Idoso realizou na manhã de ontem, dia 23, um Fórum de Eleição para definição de novos membros.

O órgão atua e tem composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil. Os conselheiros são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo, fiscalização e acompanhamento de políticas públicas.

A cerimônia, sem formalidades, foi realizada na Casa dos Conselhos, com quantitativo reduzido de participantes, seguindo protocolos de segurança contra a covid-19. O evento contou com a participação do Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa que pontuou sobre a importância do Conselho Municipal do Idoso.

“Neste momento, tão delicado que vivenciamos, a atuação do conselho se evidencia essencial na busca por ações e políticas públicas que atendam aos idosos. Essa iniciativa tem nosso total apoio nas deliberações a esse público.”

A nova composição da diretoria do órgão, pós-eleição, ficou definida da seguinte forma: Marcela Nappi Alvarez, presidente – representando o Poder Público; Afonso Alexandrino – vice-presidente; Nilton Marto Vieira da Cruz – primeiro secretário; Karina Varotto – segunda secretária; Ariana Ramos – primeira tesoureira e Maria Aparecida Castro – segunda tesoureira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local