Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Tem Membros Definidos

Depois de meses criado em Catanduva, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais teve os membros definidos por meio de decreto.

O documento assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

O Conselho ficou definido da seguinte forma: da Secretaria Municipal de Saúde, Daniela Aguiar Belluci, do Meio Ambiente Jaqueline Cristina Canossa, da Educação, Luciana Soares dos Santos Rodas, do Fundo Social de Solidariedade Patrícia de Oliveira Alonso Siqueira, do Centro de Zoonoses, Natalia Amaral Ambrósio.

Como representante da Polícia Ambiental, o tenente Alonso Wendel Ferreira da Silva, de ONG, Ivania Soldati Mateus e de médicos veterinários da iniciativa privada, Leonardo Broggio Gussoni.

A lei que cria o conselho foi sancionada em novembro do ano passado. O projeto de lei foi de autoria do vereador Onofre Baraldi.

“ O Conselho foi criado com os seguintes objetivos: estimular a guarda e proteção responsável dos animais, acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do poder público e o fiel cumprimento de legislação de proteção animal; atuar na proteção e defesa dos animais, que sejam os chamados de estimação ou domésticos, bem como os animais da fauna silvestre; conscientização da população sobre a necessidade de se adotar e os princípios da posse responsável e proteção ecológica dos animais e atuar na defesa dos animais feridos e abandonados”.

Karla Konda

Editora Chefe