Conselho Municipal De Proteção E Defesa Aos Animais Elege Membros

Representantes da Administração Municipal e membros dos grupos de proteção de Itajobi estiveram na sala de reuniões do Paço Municipal para elegerem os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Animais, e dentre os escolhidos, a eleição da mesa diretora. O evento aconteceu no último dia 28 de agosto.

Foram designados, entre os membros da Administração Municipal, Evandra Gradela (titular) e Maurício Coffers (suplente), representando o Departamento de Meio Ambiente; João Cardoso (titular) e Suzy Reverte (suplente), representando o Departamento de Saúde; Adriana Perosin (titular) e Guiomar Sanches (suplente), representando o Departamento de Educação e Cultura. Entre as protetoras, Thaís Sambrano, Mari Bizari, Beatriz Porto e Eloísa Gradela foram escolhidas como titulares; Sirley Pequim, Maria Menossi, Joana D’arc e Rose Facco ficaram como suplentes.

Após o término da eleição dos conselheiros do CMPDA, os titulares votaram e elegeram os membros que comporão a mesa diretora, conforme solicita a Lei nº. 1.359/2019, Art. 5º, §1º. Thaís Sambrano foi eleita pelos presentes como Presidente; Eloísa Gradela, Vice Presidente; Beatriz Porto, 1ª Secretária e Mari Bizari, 2ª Secretária.

“Estamos realizando tudo conforme determina a legislação municipal vigente, aprovada em 2018. Todos nós estamos trabalhando em prol ao bem-estar animal. A Administração Municipal, os funcionários públicos e os grupos de proteção estão, desde a aprovação da lei, empenhados em eliminar os casos de maus tratos. Com o arcabouço legal completo, teremos suporte para as ações previstas, como por exemplo, as visitas de conscientização, notificações e no caso de descumprimento, multas”, destacou o Departamento de Meio Ambiente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local