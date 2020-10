Conselho Municipal de Educação Realiza Reunião Extraordinária

O Conselho Municipal de Educação realiza uma reunião extraordinária no dia 07 de outubro, quarta-feira, às 14h00, por teleconferência.

Na pauta, Deliberação e aprovação do Parecer do Conselho, a respeito do retorno as aulas presenciais no município.

Apesar da deliberação do conselho, aulas presenciais na rede Municipal de Ensino, incluindo aulas nas creches, não retornarão em 2020. A decisão foi divulgada pela secretária de educação substituta, Elaine Elias. Decreto municipal assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes foi publicado no Diário Oficial na semana passada.

De acordo com o decreto, todas as escolas municipais, incluindo creches, não retornarão o atendimento aos alunos presencialmente neste ano.

O mesmo vale para instituições de educação infantil, berçário e maternal de ensino privado.

A prefeita recomenda ainda , portanto, não proíbe, a não realização de aulas presenciais nas instituições federais, estaduais e particulares de educação básica, cursos técnicos e superiores. “Devendo as mesmas serem realizadas, preferencialmente, por meios eletrônicos, exceto os cursos permitidos pelo Estado. Caso os responsáveis pelas instituições optem pela retomada das atividades presenciais, deverão ser adotados todos os protocolos de segurança sanitária definidos pela Comissão de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino, instituía pelo Decreto nº 7815/2020, respeitadas as seguintes datas: I- Para o ensino médio, a partir de 07 de outubro de 2020; II- Para a pré escola e o ensino fundamental, a partir de a partir de 03 de novembro de 2020”, consta.

A Apeoesp chegou emitir nota de repudio sobre as medidas adotadas em Catanduva e a não proibição do retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais. E a prefeitura também rebateu em nota (Leia na Peneira Fina).

Karla Konda

Editora Chefe