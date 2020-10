Conselho Mundial De Viagens Reconhece Estado SP Como Destino Seguro Para O Turismo

Uma boa noticia, os protocolos de segurança previstos pelo Plano São Paulo foram reconhecidos pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) que concedeu ao Estado o Safe Travel, esse selo que atesta as boas práticas dos governos e empresas quanto à higiene e segurança sanitária.

“O WTTC acredita em um futuro de viagens que seja seguro, protegido e que forneça uma experiência autêntica e significativa ao viajante durante a viagem; um futuro que o turismo seja o sustento de milhões e contribua para o crescimento econômico sustentável”, registra a entidade.

Os protocolos alinham os setores público e privado por meio de padrões para garantir a segurança dos colaboradores e viajantes. Embora levem em consideração as diretrizes atuais, eles são documentos vivos que serão atualizados quando novas informações forem disponibilizadas sobre a COVID-19.

“O reconhecimento é importante por padronizar a comunicação em todo o mundo, orientando principalmente os turistas internacionais”, disse Vinicius Lummertz, secretário de Turismo do Estado, “porém não muda os cuidados necessários para contenção da doença em São Paulo”, acrescentou.

“É importante o respeito aos protocolos, a limitação de utilização dos espaços comuns e, principalmente, evitar aglomerações. Com o controle da circulação do vírus temos certeza de que, em um futuro próximo, todos poderão viajar com a segurança e tranquilidades necessárias”, completou o secretário.

Ariane Pio

Da Reportagem Local