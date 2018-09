Conselho LGBT e Parceiros Promovem Campanha Para Eleger Tema da Parada

O Conselho Municipal dos Direitos LGBT’s (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transex dentre outros), Secretaria de Saúde e Grupo Reveja promovem a campanha para eleger o tema da Parada do Orgulho Gay 2018 que acontecerá no dia 18 de novembro, no encerramento da Semana da Diversidade que será de 11 a 18 de novembro.

Até o dia 10 de outubro, os internautas podem sugerir um tema por meio do Facebook, na página do Conselho Municipal LGBT´s ou por e-mail conselholgbtcatanduva@gmail.com. As sugestões devem estar relacionadas com a saúde dos LGBT´s.

“O ganhador ganhará um kit com camiseta, livro, brindes e ainda vai poder desfilar em cima do trio elétrico com mais um acompanhante. Esse ano o trio elétrico é oferecido pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte”, informa Vasco da Gama, presidente do Conselho e do Grupo Reveja.

A Semana da Diversidade é tradicional na cidade e a cada edição Tem alcançado recorde de público.

Durante a semana ações voltadas ao tema serão realizadas na cidade.

As novidades da edição 2018 serão em breve divulgadas pela organização do evento.

Mais informações devem ser obtidas pelos representantes do Conselho.

O Conselho Municipal dos Direitos LGBT’s foi criado no final de 2017 e tem como objetivo promover ações educativas e sociais ao público. Como identidade visual, o CMD LGBT´s tem a imagem “as mãos entrelaçadas” que simboliza a união, o companheirismo, o cuidado, o respeito, a cumplicidade, a amizade, o amor e a confiança.

Karla Sibro

Da Reportagem Local