Conselho Julga Recurso em Inquérito Sobre Quebra de Ordem Cronológica

O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo julga hoje recurso movido pelo Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) contra a instauração de inquérito sobre possível quebra de ordem cronológica para pagamentos de precatórios no instituto.

O inquérito foi instaurado no dia 23 de janeiro deste ano pelo promotor André Luiz Nogueira da Cunha.

De acordo com a portaria de instauração do inquérito, um ofício encaminho pelo Juizado Especial Cível de Catanduva informou que foi realizado pagamento de débitos do IPMC à uma credora, no valor de R$ 106.391,70, bem como os honorários advocatícios em 16 de outubro de 2019, em decisão que transitou em julgado em 25 de junho de 2019.

No entanto, conforme o ofício do Juizado Especial, havia um débito anterior no valor de R$ 531.777,00, inserido como precatório e que transitou em julgado em 11 de outubro de 2018 e que não teria sido pago.

Para o promotor, a inversão de pagamentos ofende, em tese, o artigo 100, da Constituição da República.

“tendo sido dado oportunidade às partes para manifestação acerca da inversão cronológica do pagamento dos precatórios, sendo informado pelo Instituto de Previdência, de forma bem estranha, inclusive com certidão do Presidente do Instituto, que não haveria outros débitos ou precatórios a serem pagos pelo Instituto, não obstante exista o precatório ora mencionado”, afirma o promotor na portaria.

No recurso, o IPMC argumenta que “raramente lida com precatórios, suas dívidas não alcançam montantes que ultrapassem as Requisições de Pequenos Valores (RPV) e, a pouco tempo o IPMC lida com o sistema de precatórios do Tribunal de Justiça, pois, nem acesso ao sitio do Tribunal com relação aos débitos de precatórios IPMC tinha, sendo que só a prefeitura tinha senha para acessá-lo”.

Afirma ainda: “Tanto o representante legal do IPMC quanto a procuradoria não tinham conhecimento de como realizar os pagamentos nem tinham acesso aos precatórios. O IPMC tem recursos financeiros e jamais prejudicaria o erário ou quem quer que com ele lidasse”.

O IPMC menciona ainda que no pagamento realizado teria sido feito por meio de acordo, com 10% de desconto do valor, enquanto que o que está em precatório não foi realizado acordo.

“As razões do IPMC são aparentemente aceitáveis e, por certo, não houve má fé, mas no início da apuração fica difícil dar-se crédito absoluto à narrativa do Instituto investigado, sendo de rigor uma melhor aferição da situação concreta, justamente para verificar se havia justificativa para a quebra da ordem de pagamentos e se tal quebra foi realizada com má fé, além de apurar as razões pelas quais a certidão do IPMC indica inexistir outros precatórios, mas, conforme a Digna Magistrada atestou, havia outra ação. Por tais motivos, mantém-se a portaria e requer ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público o desprovimento do recurso”, concluiu o promotor de Justiça.

Karla Konda

Editora Chefe

