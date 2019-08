Conselho Federal De Contabilidade Aprova Alunos E Ex-Aluna Do Imes

O curso de Ciências Contábeis do Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, marcando presença no último CFC – Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), teve três de seus alunos aprovados, bem como uma ex-aluna. A relação foi publicada no site da CONSULPLAN na última sexta-feira, e trouxe os nomes de: Leticia Bonfim Menezes (4º ano), Maiara Cristina Bueno de Freitas (4º ano), Raphael Marcelo Gonçalves Xavier (4º ano) e a ex-aluna Pamela Rodrigues Casagrande (formada em 2018).

“Aplicado duas vezes por ano em todo o País, o Exame de Suficiência é prova obrigatória para a obtenção ou restabelecimento de registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), regulamentado pela Resolução CFC nº 1.373, de 8 de dezembro de 2011. Ele visa comprovar conhecimentos técnicos dos conteúdos programáticos dos cursos de Contabilidade, e para a aprovação, é necessário obter, pelo menos, 50% dos pontos”, ressaltou a nota oficial do Imes encaminhada ao O Regional.

A diretora do Imes, Maria Lúcia Miranda Chiliga, comentou a aprovação: “os estudantes da instituição aprovados são dignos de méritos, pois ainda estão em formação, quando da realização do Exame. Eles estavam praticamente iniciando os conhecimentos do último ano de graduação, e mesmo assim foram aprovados, o que é um orgulho para todos nós da faculdade. Isto demonstra bem a qualidade de ensino do Imes, bem como o empenho e o profissionalismo do nosso corpo docente”.

Para poder prestar o exame, é necessário que o interessado tenha concluído o curso de Ciências Contábeis ou de Técnico em Contabilidade, ou, ainda, estar cursando o último ano letivo do curso de nível superior.

