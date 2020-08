Conselho de Saúde Abordará em Reunião Casos de Covid-19 em Asilos

O Conselho Municipal de Saúde irá abordar em reunião ordinária, os casos de Covid-19 confirmados em asilos de Catanduva. Este é um dos itens incluídos na pauta que está prevista para o dia 26 de agosto, as 18 horas, por videoconferência pelo aplicativo Google Meat.

Ontem divulgamos que 19% das mortes pela Covid-19 são de idosos que residiam em dois asilos de Catanduva. Hoje o cenário pode ser diferente, já que o número de mortes confirmadas subiu para 81.

Dados de segunda-feira indicavam que somente nos estabelecimentos asilares 50 pacientes testaram positivo para o coronavírus.

Bem no começo do mês de agosto mais de 11 idosos testaram positivo no Lar São Vicente de Paulo e no Recanto Nosso Lar havia 27 casos confirmados da Covid-19, na época já existia uma morte e outra em investigação.

Pacientes mais suscetíveis a casos graves da doença, moradores do Recanto Nosso Lar que teriam testado negativo para a Covid-19 foram encaminhados a casa de familiares para evitar possível contaminação e aqueles que tiveram testes positivos permaneceram na unidade em isolamento. Os casos graves foram encaminhados para as instituições de saúde.

Na pauta do Conselho também será analisado, por meio da presença do secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Junior, o cenário atual epidemiológico da Covid-19 e outros temas como – Análise e deliberação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Integral à Saúde da Mulher, Análise e deliberação do Protocolo de Diretrizes para Organização da Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária e do Protocolo de Procedimento Operacional Padrão – POP Saúde Bucal; análise e deliberação do COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

Karla Konda

Editora Chefe

