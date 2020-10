Conselho de Emprego e Renda Tem Votação Adiada Por Tempo Indeterminado

O Conselho de Emprego e Renda, proposto pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes teve a votação adiada por tempo indeterminado com votos da maioria dos vereadores. Votou contrário ao adiamento sine-die, Cidimar Porto.

Sem discussão, o projeto recebeu pareceres das comissões permanentes da Câmara “o plenário é soberano para decidir”. Amarildo Davoli fez o pedido de adiamento durante a discussão da proposta.

Com adiamento sine-die, o projeto de autoria do Executivo, pode retornar a ser votado ainda neste ano, diferentemente da rejeição da proposta.

O projeto consiste em criar um conselho e um fundo direcionado, segundo a prefeita, para ações de geração de emprego e renda. Seria formado por 11 membros e seus respectivos titulares.

Os membros teriam mandato de quatro anos, podendo permanecer por igual período. E nomeados por meio de decreto, por meio de indicações dos setores incluídos no projeto.

Na proposta também fica criado um fundo municipal de emprego e Renda, instrumento de captação e aplicação de recursos destinados às políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional em Catanduva. O Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – FMTER será gerido por um Conselho Gestor composto pelo presidente, pelo secretário e por mais um membro titular do Conselho.

Karla Konda

Editora Chefe