Conselho da Saúde Rejeita Abertura Imediata de Hospital da Dengue

Em reunião realizada no final da tarde de quarta-feira, membros do Conselho Municipal de Saúde optaram em não aprovar a abertura imediata do hospital da dengue.

Dentre eles, o secretário de saúde de Catanduva que justifica essa decisão pela abertura dos postos de saúde e do CEM aos finais de semana.

A ideia é absorver a demanda de suspeitos de dengue para as unidades de saúde também aos sábados e domingos, fazendo com que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não fique lotada e possa dar prosseguimento em outros atendimentos não relacionados a dengue.

O secretário também não descartou a possibilidade de um hospital de campanha, caso as medidas adotadas inicialmente não forem suficientes.

Secretaria Municipal de Saúde reuniu representantes dos hospitais da cidade, na tarde de quinta-feira, dia 30, para tratar do atendimento oferecido ao paciente com suspeita de dengue. Estiveram presentes gestores do Padre Albino, Emílio Carlos e Unimed São Domingos.

O encontro foi liderado pelo secretário de Saúde, Ronaldo Gonçalves Júnior, compondo mais uma ação do planejamento traçado para o enfrentamento da doença. Cada gestor apresentou o cenário do atendimento em sua instituição, além de expor dificuldade e preocupações, para avaliação conjunta.

“É essencial que possamos manter esse monitoramento diário junto aos maiores prestadores de serviços de saúde de Catanduva, nossos parceiros, com intuito de nortear as ações a serem desencadeadas pela administração pública dentro do Plano de Contingência da Dengue”, apontou o secretário.

Entre as diretrizes firmadas na reunião, ficou definido que as reuniões entre as entidades passarão a ser semanais, a fim de alinhar as atividades a serem desenvolvidas no dia a dia. Também serão mantidas as reuniões mensais da chamada Sala de Situação, que engloba outras instituições da cidade.

