Conselheiros Ligados À Assistência Social Tomam Posse

Os conselhos municipais que são ligados à Secretaria Municipal de Assistência Social estão passando por uma remodelação. Novos conselheiros tomaram posse ao longo deste mês. Os órgãos possuem composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil.

Os conselheiros escolhidos são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo, fiscalização e acompanhamento de políticas públicas.

A cerimônia mais recente formalizou os integrantes no posto do Conselho Municipal do Idoso. O evento foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manhã da última terça-feira, dia 26 de Março. Nas últimas semanas, tomaram posse os conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Comas – Conselho Municipal de Assistência Social.

Os novos conselheiros terão gestão no biênio 2019/2021. Assim ficou a composição das novas diretorias dos conselhos:

Conselho Municipal do Idoso, posse em 26 de Março, com Presidente Tatiane Paula Chimello e vice Karina Barbujani Fuzer Varoto. 1º Secretária é Fabiana Trovó Carneiro Carvalho, e 2º Secretária é Andreia Fernanda Lages de Souza Lima.

COMAS, posse em 13 de Março, com Presidente Fernanda de Souza Rocha, vice Selma Boragina. A 1ª Secretária é Ellen Cristina Xavier, e 2ª Secretária Denise Regiane de Oliveira Mapeli

CMDCA, posse em 20 de Março, com Presidente: Ticiana Regina Dias e vice Ana Paula Souza. A 1ª Secretária é Sissyane Rodrigues Ferreira, e 2ª Secretária Najla Cadonhoto. O 1ª Tesoureiro é Luis Rogério Sábino, e 2º Tesoureira é Eliete Estevam Gomes.

Da Reportagem Local