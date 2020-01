Conselheiros Fazem Fiscalização e Constatam Falta de Estrutura Em Unidades de Saúde

Os conselheiros municipais de Saúde fizeram ontem uma fiscalização em postos de bairros para verificar a demanda de atendimentos a pacientes com suspeita de dengue. A constatação, segundo eles, foi de falta de estrutura para medicar a quantidade de pessoas que procuram as unidades básicas de saúde.

De acordo com membros do conselho, seis unidades foram visitadas ontem pela manhã. No Giuseppe Spina a média era de 23 casos e 11 pessoas recebendo hidratação. No Solo Sagrado, 30 pacientes. Bom Pastor e Jardim Euclides, mais calmo, haviam cinco pessoas. No Vertoni, 20, Nosso Teto outros 20 e no Parque Glória, 10 pacientes.

“Pela falta de estrutura, os pacientes estão recebendo hidratação em cadeiras, os frascos de soros em algumas unidades estão sendo pendurados nas janelas e portas. No Glória, não há cortina no repouso e os pacientes queixam que o sol queima a pele. No Pachá (Giuseppe Spina) o ar condicionado não funciona e em outras os ventiladores não estão dando conta.

Os médicos e funcionários estão estressados, muita gente e falta de estrutura podem comprometer o atendimento dos pacientes (os postinhos de saúde viraram pronto atendimento e isso não é correto)”, cita.

Dentre umas das medidas, conselheiros sugerem a suspensão da demanda espontânea. “E ser implantada apenas cinco unidades dos distritos criados até normalização. Outra sugestão seria a implantação do hospital da dengue – todos os casos seriam enviados para esse único local, isso desafogaria as UBS’s e UPA”.

A Secretaria Municipal de Saúde não se manifestou a respeito.

A reportagem de O Regional divulgou na edição de ontem, a mudança aplicada pela pasta. De que os casos suspeitos para dengue seriam direcionados primeiramente as unidades de saúde dos bairros e, só em casos mais críticos ou em horários que os postos estão fechados, encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Atualização

A prefeitura encaminhou ontem a atualização sobre os casos de dengue em Catanduva.

Dos números de 2019, 381 pessoas ainda aguardam o resultado do exame. Em 2020, foram 319 notificações, 56 confirmações, 16 descartados e 247 aguardando resultados.

Karla Konda

Editora Chefe