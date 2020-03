Conjunto Esportivo Segue Fechado E Frequentadores Sentem Falta De Atividade

Para quem está habituado a se exercitar todos os dias está tendo dificuldades de praticar algo em casa principalmente para aqueles que caminham ou correr no Conjunto Esportivo, Aniz Pachá. O local está fechado ao público, que a maioria que frequenta é idosos que buscam uma vida saudável e contato com a natureza, além disso, existe outro público que busca atividades com professores de esporte da prefeitura e estão suspensas as aulas de dança, yoga, zumba entre outras. Alguns frequentadores entraram em contato com o Jornal O Regional para ver se a Prefeitura poderia realizar aulas on-line de dança ou yoga, como está para acontecer as aulas que a secretaria da cultura fará com os alunos.

Segundo a Prefeitura, o momento é de segurança e saúde da população em primeiro lugar, e já há previsão para realização de para aulas de dança on-line.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook