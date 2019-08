Conjunto Esportivo Está Com Inscrições Abertas Para Aulas De Hidro E Natação

Já estão abertas as inscrições para as aulas de hidroginástica e natação no Conjunto Esportivo ‘João Crippa’, tradicional espaço esportivo do bairro São Francisco. O atendimento presencial começou na última quinta-feira, dia 1 de agosto, das 7h00 às 17h00, sem intervalo, na recepção do Clubinho, localizado na rua Colina, número 65. “Os alunos devem se apresentar para efetivar a rematrícula e assinar a nova ficha de matrícula, tendo, assim, a vaga assegurada para as atividades. Quem ainda não é aluno, precisa apresentar cópia de documentos pessoais (CPF, RG), comprovante de residência, foto 3×4 e atestado médico com a liberação para a prática esportiva”, diz a nota oficial da prefeitura de Catanduva a respeito dos documentos necessários que o interessado precisa portar.

As aulas de ambas as atividades aquáticas serão retomadas no mês de setembro, e até lá, a expectativa é definir a quantidade de vagas remanescentes para atender novos participantes, além dos que já tiverem a matrícula efetivada.

“As atividades aquáticas são o carro-chefe da unidade. As turmas estão sempre com a capacidade máxima, em todos os horários, de crianças – a partir de três anos – a adultos. Só no primeiro semestre, 840 pessoas fizeram hidroginástica e natação”, reforça a nota.

De acordo com informações da Smelt – Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, o Conjuntinho tem grade diversificada de atividades que também estão com vagas abertas e são preenchidas mediante inscrição. A novidade na programação fica por conta das aulas de vôlei adaptado e aqua dance, que também estão recrutando alunos.

Da Reportagem Local