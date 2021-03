Conjunto Esportivo Anuar Pachá Comemora 50 Anos Com Movimento Online

O Conjunto Esportivo Anuar Pachá comemora 50 anos de atividades nesta terça-feira, dia 2. Para celebrar este marco histórico, a Prefeitura de Catanduva, por meio da SMELT (Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva) realizará o movimento online #conjuntoesportivofaz50. Por conta da pandemia, as atividades presenciais alusivas à data tiveram de ser canceladas. Apesar disso, nas redes sociais a população que guarda momentos inesquecíveis vividos no Conjunto Esportivo pode postar, compartilhar, marcar amigos e não esquecer de colocar a hashtag.

“A festividade online foi opção para comemorar a data diretamente com o público que, ao longo desses anos, prestigia esse importante espaço público de lazer, esporte e entretenimento. O Conjunto Esportivo tem muita história pra contar. Contamos com a participação dos internautas”, ressalta Marcos Braga, secretário municipal de Esportes. As atividades coletivas de esporte, que envolvem as tradicionais escolinhas, estão suspensas. No momento, somente a pista de caminhada está aberta para a população.

Vale lembrar que local é um “point” dos amantes por educação física e conta com quadras, incluindo o espaço coberto, para basquete e vôlei, piscina (que deve ser reformada ainda neste ano), campos de futebol.

A grade de atividades físicas no Conjunto Esportivo contempla desde crianças, aos três anos de idade, a adultos. As escolinhas, nesses 50 anos, já revelaram grandes nomes do Esporte, a exemplo do jogador de futebol Alan Patrick e o maratonista Altobeli da Silva. Dentre as histórias marcantes, o basquete feminino de Catanduva chegou ao auge, em todo o território nacional. Na época, a atual rainha do basquete, Hortência integrou o elenco da cidade feitiço.

Nos dias atuais, os atletas que treinam no local representam a cidade em competições em âmbito regional, estadual e nacional, em várias modalidades. Quando o conjunto estava com o funcionamento normal, cerca de 500 pessoas passavam pelo local diariamente. No ano passado, muitas críticas foram feitas por conta da falta de manutenção do espaço. A piscina é um deles, por exemplo.

O Conjunto Esportivo do Parque Iracema, como é reconhecido, foi inaugurado em 1971.

Da Reportagem local