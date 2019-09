Conheça Os Dois Candidatos Da Edição De Hoje A Conselheiros Tutelares

Diante da proximi­­­­­dade para a eleição do Conselho Tu­telar, O Regional lançou ­uma série de entrevistas com ­os candidatos para o próxi­­­­mo mandato. Ao todo a cida­de possui 12 postulantes para ­as vagas de conselheiros tute­­lares. A eleição será reali­­­za­da no dia 06 de outubro. ­Estamos dando continuida­­­­­de com mais dois candidatos.

O objetivo é apresen­­­tar aos catanduvenses quem ­são os interessados em concor­rer aos cargos. A ordem das ­entrevistas é de acordo com o envio das respostas. Todos os concorrentes foram ­pro­curados por meio de email.

Nesta segunda re­por­tagem, trazemos informa­­­­­­­­­­ções sobre os candidatos Fá­­­bio Donizete e Dany Burguei­­­­ra.

Dany Burgueira

Dany Burgueira está cursando psicologia visando à qualificação para o cargo caso seja reeleita, tendo atuação humanizada não somente pelo senso comum, mas também no campo da ciência. Trabalhou também em vários eventos infantis que a levaram ter experiências com crianças e adolescentes desenvolvendo um vinculo que a fez participar por concorrer ao CT. Trabalhou na assessoria na Prefeitura em 1997. Candidatou-se novamente para vaga, pois não aceita a violação de direitos de crianças e adolescentes, quer zelar pelos diretos violados e cessar a violência contra esse público infanto-juvenil, por meios adequados e em conjunto com os demais Conselheiros Tutelares. Ela que já atua como Conselheira Tutelar contou que sempre foi militante pela causa da infância. Ela ressaltou que está fazendo sua campanha de forma respeitosa, apreciando a sabedoria popular que rejeita aqueles que caluniam e difamam seus concorrentes. Seu foco está em uma campanha sem ofensas e boatarias, acredita que é requisito mínimo para ser Conselheiro Tutelar. Ela acredita que as pessoas podem votar nela, pois é dedicada e comprometida com o Sistema de Garantias de Direitos de Criança e Adolescente, quer continuar a atuar de forma digna e legalista, representando o ECA.

Fábio Donizete

Fábio Donizete é formado em Administração de Empresas pela FIPA de Catanduva, conselheiro tutelar desde 2015, está em constante atuação como o trabalho social voluntário “sou voluntário, sou feliz” que tem por finalidade a contribuição social junto aos menos favorecidos. Como já tem uma experiência na área, ele pretende continuar desenvolvendo o trabalho na proteção do menor, com as experiências formadas e intensa prática voltada nos trabalhos sócio-educativos. Ele contou que a campanha está sendo realizada dia-a-dia com as pessoas que o conhecem e levando ao conhecimento daqueles que ainda não o conhecem. Fábio conta que caso reeleito terá como prioridade, além das medidas sócios-educativas implantadas e a implantar a fiscalização quanto a proibição da venda e uso dessas drogas. Ele acredita que as pessoas devem colocar a educação e a proteção do menor para uma evolução social e psicológica do ser humano e da família como instituição. A atuação do conselheiro deve ser em respeito e proteção à pessoa do menor, com a finalidade de deixá-los longe dos ambientes e uso nocivos à sua saúde e integridade, física e moral. Portanto, ele continuará a atuação incessante e diuturna na proteção do menor e principalmente da família.

Ariane Pio

Da Reportagem Local