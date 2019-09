Conheça Mais Dois Candidatos A Conselheiros Tutelares De Catanduva

Diante da proximidade para a eleição do Conselho Tutelar, O Regional lançou uma série de entrevistas com os candidatos para o próximo mandato. Ao todo a cidade possui 12 postulantes para as vagas de conselheiros tutelares. A eleição será realizada no dia 06 de outubro. Estamos dando continuidade com mais dois candidatos.

O objetivo é apresentar aos catanduvenses quem são os interessados em concorrer aos cargos. A ordem das entrevistas é de acordo com o envio das respostas. Todos os concorrentes foram procurados por meio de email.

Nesta terceira reportagem, trazemos informações sobre os candidatos Cláudio Pantalião e Evandro Seminatti.

Cláudio Pantalião

Formado em Pedagogia na Fafica. Ministrou aulas teóricas em auto-escola, fez pós-graduação em Gestão em Coordenação, Direção e Supervisão Escolar. Especializou-se em Alfabetização e Letramento, e em Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (AEE), pós-graduado em Educação Infantil. Atualmente é professor da rede Municipal de Educação e professor do Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro. Cláudio conta que por ter toda essa experiência com crianças e adolescentes, acredita que pode fazer alguma coisa e por esse motivo se candidatou vendo a necessidade de alguém lutar contra descaso e negligência que existe na rede, exemplo: Com as escolas do nosso município. O candidato afirma fazer uma campanha limpa e aberta, de porta em porta e nas redes sociais. Caso eleito, como professor ele visitará escolas para saber sobre problemas e também desenvolver projetos e atividades nos bairros voltados para crianças e adolescentes. Finaliza dizendo que merece ser votado pelos catanduvenses porque ele fará a diferença como conselheiro tutelar e também pela vontade de querer sempre fazer a diferença na vida das pessoas.

Evandro Seminatti

É casado, pai de duas filhas, afirma que desde jovem estudou em seminário, e colaborava em prol as crianças, foi voluntário na pastoral da criança, também foi presidente da força estudantil (FERA), onde afirma ter conseguido vários benefícios aos estudantes da época, como a meia entrada em todos os eventos da cidade, e por fim teve dois mandatos como conselheiro tutelar e está na briga por mais um mandato em defesa das crianças e adolescentes de Catanduva. Conta que quer continuar o trabalho que realizou durante o tempo que foi conselho tutelar, para combater uma dolorosa e triste realidade que é o abuso infantil e a pedofila. Ele está contando com a ajuda para a campanha e tem buscado apoio dos familiares e amigos. Para o candidato todo trabalho envolvendo crianças e adolescentes é importante e deve ser priorizando. Ele disse que acredita que os catanduvenses devem votar nele, pois trabalha com amor, dedicação, determinação e comprometimento com a criança e o adolescente de nosso município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local