Conheça Mais Dois Candidatos a Conselheiros Tutelares De Catanduva

Diante da proximidade para a eleição do Conselho Tutelar, O Regional lançou uma série de entrevistas com os candidatos para o próximo mandato. Ao todo a cidade possui 12 postulantes para as vagas de conselheiros tutelares. A eleição será realizada no dia 06 de outubro. Estamos dando continuidade já são seis candidatos entrevistados, faltando mais seis.

O objetivo é apresentar aos catanduvenses quem são os interessados em concorrer aos cargos. A ordem das entrevistas é de acordo com o envio das respostas. Todos os concorrentes foram procurados por meio de email.

Nesta quarta reportagem, trazemos informações sobre os candidatos Vinicius Baraldi e Nanci Anastásio.

Nanci Anastásio

Nanci Anastásio cursou até o segundo ano de direito e atualmente cursa a graduação em Serviço Social. Em 2012 foi eleita para o primeiro mandato como conselheira tutelar e desde então se dedica a capacitação diariamente e objetivo de levar melhorias e bom atendimento aos diversos casos perante o conselho tutelar de Catanduva. Ela busca dar sempre o melhor, a fim de se comprometer solucionando os casos. Ela se candidatou novamente para a função de conselheira tutelar e em vista da importância deste trabalho junto aos menores e suas famílias, auxiliando em prevenção, detectando maus tratos, orientando as famílias para uma boa e saudável convivência, e dando continuidade nesta missão de conselheira tutelar. Nanci contou que sua campanha é feita de forma muito tranquila e dentro das normas impostas pela legislação e edital. Caso ela se reeleja priorizará um atendimento de qualidade e eficaz nos mais diversos casos que chegam através de denúncias, além de dar uma ampla atenção aos que possuem a guarda dos menores, com conselhos, orientações e encaminhamentos coerentes e satisfatórios, visando impactar positivamente o futuro dos menores. Ela acredita que as pessoas devem votar nela pela experiência que já tem neste trabalho zelando pela ética e qualidade nos atendimentos, buscando cada dia mais formação e qualificação para esta função.

Vinícius Baraldi

Vinícius Baraldi é advogado, possui cursos específicos junto à Escola Paulista da Magistratura para a realização de conciliação de conflitos. Ao longo do curso de Direito, estagiou junto à sede do INSS, onde aprendeu sobre as dificuldades pessoais dos nossos munícipes. Ele conta que sempre teve vontade de ajudar os que mais precisam, e atuar como Conselheiro Tutelar conciliando duas coisas que ele considera importantes, trabalho e ajuda àqueles que necessitam. Vinicius conta que seu envolvimento com crianças e adolescentes quando começou a advogar no início de 2015 atuando em diversas causas que envolvem os direitos das crianças e adolescentes, como guarda, pensão alimentícia, maus tratos, dentre outros. Na campanha, ele tem tido ajuda de parentes, amigos, conhecidos e a população de um modo geral, e acredita que está no caminho certo e o propósito é intensificá-la na reta final, no modo geral tem expectativa positiva. Caso eleito, gostaria de priorizar trabalhos voltados à permanência integral e obrigatória (manhã e tarde) de toda criança e adolescente em instituições de ensino (como escola, projetos musicais, projetos voltados para artes, esportes, enfim, projetos). Ele acredita que as pessoas devem votar nele devido porque sente qualificado para atuar como conselheiro tutelar devido a sua experiência jurídica e ciência dos problemas que envolvem as crianças e adolescentes, pois tem muita vontade de ajudar, resgatar, aprimorar e qualificar a criança, o adolescente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local