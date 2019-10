Congresso E Workshop Da UNIFIPA Possui 480 Inscritos E 148 Trabalhos Apresentados

Na última quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de outubro, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino realizou o XI Congresso de Iniciação Científica e o X Workshop de Pós-Graduação. O CIC e o Workshop de Pós-Graduação tiveram, ao todos 480 inscritos, sendo que 148 trabalhos foram apresentados oralmente e 11 em painéis, nos câmpus Sede e São Francisco, nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Agrárias e Pós-Graduação.

Os eventos foram promovidos pela PROPEG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e PROAC – Pró-Reitoria Acadêmica, tendo como objetivo principal o estímulo do desenvolvimento da pesquisa científica na instituição, divulgando para a comunidade acadêmica os trabalhos realizados pelos alunos das faculdades e docentes.

Durante a abertura oficial, dia 3, o diretor de Inovação e Redes do SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, Fábio Reis, ministrou a palestra ‘IV Revolução Industrial e a Inovação do Ensino Superior’. Já na sexta-feira, dia 4, foram apresentados os trabalhos científicos e o Projeto Discentes da UNIFIPA. A premiação dos mesmos será divulgada no site do CIC na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro.

“A Iniciação Cientifica é modalidade de pesquisa em que os alunos da graduação são iniciados na prática científica e estimulados a participar de projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição, sob a orientação de um professor, como bolsistas ou como voluntários – por meio do apoio. Através dela, o estudante tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e de obter formação completa, preparando-se para a docência e para a pós-graduação. A produção gerada pela Iniciação Científica reafirma a vocação para a pesquisa da universidade e garante que ela tenha continuidade no futuro”, ressalta a nota oficial da Fundação Padre Albino a respeito dos encontros.

