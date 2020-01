Confira Verdades e Mitos Sobre o Ar-Condicionado no Verão

Sabemos que existem muitos mitos e verdades em torno do uso do ar condicionado no verão. Sobre o seu consumo, seus males à saúde, seu alto custo de manutenção. Porém, a maioria deles é falsa, dando lugar a verdades como um baixo consumo elétrico, benefícios à saúde e facilidades na manutenção.

Confira os mito e verdades sobre o uso dele. Ar Condicionado pode causar gripe e alergias? Mito. O ar condicionado não causa gripe, pneumonia ou alergias – embora a exposição às baixas temperaturas possam baixar a imunidade do corpo. O que pode acontecer mais diretamente é um ressecamento das mucosas expostas, como a garganta, porque o ar condicionado diminui a umidade do ar. Nesses casos, o recomendado é manter a temperatura no aparelho regulada a 24ºC.

Ar Condicionado faz algum mal à saúde? Mito. Mas cuidado, não prejudica se for feita uma manutenção correta. A princípio, o ar-condicionado até ajuda na saúde das pessoas, pois o aparelho filtra o ar, deixando-o mais limpo – não fosse o caso, os hospitais não usariam. Porém, é preciso que seja feita uma limpeza periódica no filtro do equipamento para que não se instalem fungos e outras sujeiras.

Dá para mudar a unidade de temperatura (Celsius x Fahrenheit)? Verdade. E isso acontece muito por acidente. Às vezes você só quer achar uma configuração no controle remoto e acaba mudando a unidade sem querer – há muitas funções no ar condicionado. Isso também pode acontecer se o controle for reiniciado na troca de pilhas.

A temperatura interfere no consumo de energia? Verdade. Manter o ar-condicionado na temperatura mínima ou na máxima consome mais energia. Isso acontece porque são climatizações mais difíceis de manterem estabilizadas num ambiente – o que exige muito trabalho nos modelos inverter.

Ar Condicionado faz muito ruído? Mito, com exceção dos modelos Janela (já menos encontrados no mercado), conhecidos por produzirem ruídos altos. Os ruídos externos, como o trânsito, por exemplo, costumam ser muito mais barulhentos do que o aparelho de ar condicionado Split. Inclusive, os modelos Inverter foram pensados também para serem ainda mais silenciosos do que o normal. Portanto, um ar condicionado mais moderno não produz nenhum ruído incomodativo.

Aparelhos Inverter consomem muita energia? Mito. A tecnologia Inverter foi pensada justamente para economizar energia – eles consomem até 40% menos de luz. Diferente dos aparelhos comuns, os modelos Inverter não desligam a condensadora quando atingem a temperatura configurada pelo usuário, apenas dosam a sua intensidade para estabilizar a climatização do ambiente. Inclusive hoje já existe o ar-condicionado 8 polos, desenvolvido para economizar ainda mais energia.

Da Reportagem Local