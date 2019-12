Confira os Cuidados Com Seu Pet Durante as Festas de Fim de Ano

As festas de fim de ano estão chegando e alguns cuidados são necessários ao seu cão ou gato. O que pode ser festividade para você, pode ser um vilão para seu animal de estimação, como, por exemplo: decorações, ceias e fogos de artifício. O médico veterinário Marcello Machado, dá algumas dicas de como aproveitar o Natal e a virada do ano, ao lado do seu pet.

Decorações

Coisas luminosas e que balancem chamam a atenção dos gatos. Uma árvore de natal bem decorada e com muitos enfeites pode ser uma atração divertida, mas perigosa. O primeiro passo é escolher uma base forte e sólida para segurar a árvore, depois cercá-la, para que o felino não se aproxime. Prefira enfeites de plásticos, em vez de vidro, e pendure os mais delicados, sedutores e perigosos no topo. “Gatos são curiosos e é importante distraí-los. Coloque brinquedos próximos à árvore ou até o arranhador, tirando assim, a atenção do pet. Outro detalhe é impedir que ele mastigue o fio do pisca-pisca e tome um choque. Prefira fios que interrompam a corrente automaticamente, quando danificados, e sempre desligue as luzes quando não estiver no local”, sugere Marcello.

Ceias

Muitos tutores acabam partilhando alimentos das ceias com seus pets. Isso prejudica a saúde e pode causar intoxicações sérias nos animais de estimação. Por exemplo, os cães, possuem menos papilas gustativas do que o ser humano e não sentem com tanta intensidade os sabores. O principal vilão do cardápio é o chocolate, que pode ser tóxico para cães e gatos, já que o cacau possui teobromina – substância que pode gerar vômitos e diarreia.

“No lugar de comida caseira e petiscos, ofereça alimentos específicos. Os snacks podem ser oferecidos como agrado ou recompensa, inclusive em momentos de festa, quando os pets ficam olhando para o tutor implorando por um agrado”, aconselha o médico veterinário.

Fogos de artifício

A queima de fogos de artifício pode deixar cães e gatos agitados, com medo e até estressados. Snacks que possuem triptofano podem proporcionar mais tranquilidade ao animal e colabora para acalmá-lo, além de proporcionar bem-estar. A alimentação pode estar alinhada à dessensibilização – prática que costuma dar certo em muitos casos. “O tutor deve colocar a TV, ou o próprio celular, em um volume baixo com sons de fogos de artifício, para o cão se acostumar com aquele ambiente. Conforme ele vai se adaptando, o som deve aumentar gradativamente e paralelo a isso, dê um snack. Assim, ele associará o barulho com algo bom e perderá o medo. Caso seu pet tenha comportamentos agressivos, evite pegá-lo no colo”, recomenda Machado.

Vai viajar com pet?

Primeiro planeje sua viagem e faça um roteiro que consiga incluir o seu pet nessa viagem. Depois, pense em qual tipo de transporte irá usar. Caso utilize um automóvel, cães devem usar cintos de segurança e os gatinhos precisam ser transportados em caixas apropriadas. Cachorros de grande porte podem viajar no porta-malas, desde que tenham rede de proteção.

“Planeje paradas a cada duas ou três horas e tenha bastante água. Afinal, os cães sofrem mais com o calor do que nós e precisam ficar hidratados. Leve também, uma quantidade suficiente da ração que seu pet está acostumado a comer. Fique atento à carteirinha de vacinação do seu bichinho, leve os remédios que ele costuma tomar e os medicamentos para casos de emergência. Não esqueça de procurar antes de viajar uma clínica veterinária de referência no seu destino”, destaca Marcelo.

Caso o seu cão ou gato não viaje com você, algumas dicas também devem ser seguidas:

Primeiro estude opções de hospedagem para cães e gatos ou pet sitter;

Chame um amigo ou familiar para cuidar do seu pet na sua ausência. Importante que, seja alguém de confiança e que seu animal de estimação se sinta confortável com a pessoa;

Confira se todas as portas e janelas, mesmo as que possuem grades e telas, estejam bem fechadas; Deixe brinquedos que ajudem a distrair o animal, para manter seu pet ocupado com algo seguro e eficaz.

Se puder, deixe uma camiseta ou algo que tenha seu cheiro. Isso faz com que seu pet não se sinta tão sozinho.

Da Reportagem Local