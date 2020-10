Confira os Candidatos à Prefeitura Nas Cidades da Microrregião de Catanduva

Cidades da microrregião de Catanduva tem média de três candidatos que buscam o cargo do Executivo municipal nessas eleições de 2020. Nos municípios vizinhos, Catiguá é o que tem mais postulantes ao cargo de prefeito. Sete no total.

Conheçam agora os participantes das eleições majoritárias para municípios circunvizinhos a Catanduva.

Em Catiguá a eleição poderá ser disputada por sete candidatos à prefeitura. São eles: Luis Fabiano de Lobo (Luizinho Lobo) do Progressistas. Claudemir José Grava (Mizinho) do Democratas, Aparecida Perpetua Ponci Peres (Perpetua) do PSD, Rogério Bianchini Lopes ( Rogerinho do Nene Lopes) do PDT, Sérgio Cândido (Serginho da Ambulância), do PSL, Vera Lucia de Azevedo Valejo (Vera), atual prefeita do Cidadania e Donizete Natal Pontes (Zetti), do Solidariedade.

Elisário tem três candidatos: Alzira de Paula Souza Barbosa (Alzira da Saúde), do Podemos, Cassio Bertelli, do PSD, Valdecir Ferreira de Souza (DÉ) do PTB.

Embaúba também terá três candidatos – Nercilio Pinheiro da Silva, do PSDB, Rafael Soares do Podemos e Rogério Cleber Peres (Rogério do Zui), atual prefeito que concorre a reeleição pelo DEM.

Em Itajobi serão dois candidatos. Cátia Rosana Bórsio Cardoso, do PP e Sidiomar Ujaque (Paquinho) do PSC.

Em Marapoama também são dois candidatos e, um deles, teve ontem pedido de impugnação de candidatura formulado pelo Ministério Público.

Concorrem Márcio Perpétuo Augusto (Márcio do Escritório), do PSDB e Antonio Luiz Zaneti (Tulipa) do PTB, que tem em análise o pedido de impugnação do registro de candidatura.

Em Novais, a disputa poderá ser entre quatro candidatos. Ezequiel Correia de Araujo, do Podemos, Fabio Donizete da Silva (Fabio Prado), do Republicanos, Paulo César Dias Pinheiro (Paulinho da Dengue), do PTB e Sidnei Evangelista Mandelli (Sidnei Grão), do PSD.

Palmares Paulista tem quatro postulantes ao cargo de prefeito. Cleber Matias Alves (Binho Matia), do Podemos, Celio Pivetta, do MDB, Jean Carlos Alberto, do Republicanos e Lucas Aparecido da Assumção , do PV.

Fernando Destri (Fernando da Funerária), do PTB, Geraldo Felippe Junior (Junior), do Republicanos e Maria Ines Bertido Myada, do PSDB, atual prefeita que concorre à reeleição, são os candidatos de Pindorama.

Em Santa Adélia a disputa será entre dois postulantes. Carla Formigoni, do PSDB e Guilherme Colombo da Silva, atual prefeito, do DEM.

Karla Konda

Editora Chefe