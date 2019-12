Confira os benefícios do mel com muita saúde e vai além de ser xarope natural

Além de ser utilizado como adoçante natural e como um xarope natural, pode ser usado para fortalecer o sistema imunológico, melhorar a capacidade digestiva e até aliviar a prisão de ventre. Além disso, o mel é considerado anti-séptico, antioxidante, anti-reumático, diurético, digestivo, expectorante e calmante.

No entanto, o mel pode engordar porque é doce e tem quase as mesmas calorias do açúcar branco. Uma colher de sopa de açúcar tem cerca de 60 calorias e a mesma medida de mel apresenta 55 calorias.

Apesar disso, ele é o único alimento naturalmente doce que contém proteínas e sais minerais, que são importantes para a saúde, trazendo os seguintes benefícios: Combater a prisão de ventre, pois ajuda o intestino a se movimentar; Combater má-digestão e úlceras gástricas, porque tem enzimas que facilitam a digestão; Aliviar bronquite, asma e dor de garganta, pelas suas características antibióticas e anti-sépticas​.

Mel com própolis: alivia sintomas de faringite, amigdalite, gripe e resfriado. O própolis funciona como antibacteriano, antifúngico, antiviral, estimulador do sistema imunológico, cicatrizante e regenerador de tecidos;

Mel com canela: combate a má-digestão, que pode ocorrer após uma refeição rica em

gorduras. Uma boa dica é fazer um chá e adicionar uma colher de chá de mel com canela para facilitar a digestão.

Mel com limão: previne o aparecimento de gripes e resfriados, pois o limão tem vitamina C que fortalece o sistema imunológico.

É importante lembrar que o mel não é aconselhado para crianças pequenas, entre 1 e 3 anos de idade, devido à possibilidade do intestino, ainda imaturo, não impedir a entrada de pequenos micro-organismos, presentes no mel, que podem causar infecções.​ Existe até o primeiro ano de vida e a possibilidade de intoxicações graves com uma bactéria encontrada comumente no mel chamada Clostridium botulinum. Diabéticos: Os diabéticos devem evitar o mel, pois possui muito açúcar simples que eleva rapidamente a glicemia do sangue. O açúcar do mel é um dos tipos de carboidrato que o diabético deve evitar.

Alérgicos: Pessoas sensíveis com tendência a alergias podem desenvolver reações alérgicas manifestando mal estar gástrico e até dor de estômago, devido aos grãos de pólen presentes no mel.

Ariane Pio

Da Reportagem Local