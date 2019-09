Confira o Que Abre e Fecha no Feriado de 7 De Setembro

A Independência do Brasil é o feriado em que se celebra a emancipação brasileira do reino de Portugal. O Dia da Independência do Brasil se comemora no dia 7 de setembro de 1822, data que ficou conhecida pelo episódio do “Grito do Ipiranga”.

A Independência do Brasil deu os primeiros passos às margens do riacho Ipiranga, hoje atual cidade de São Paulo. O Príncipe Regente Dom Pedro ordenou aos soldados que o acompanhavam que jogassem fora os símbolos portugueses que levavam nos uniformes. Em seguida, gritou “independência ou morte” e a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal.

Com o feriado nacional, repartições públicas e até o comércio da cidade tem horários diferenciados de atendimento ou o fechamento na data. Poupatempo- O Poupatempo informa que todos os 72 postos do Estado estarão fechados no sábado, (7). O atendimento volta na segunda-feira, (9).

Detran – As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) em todo o Estado estarão fechadas no feriado. Os postos do Disque Detran.SP também não prestarão atendimento nessa data. Hospitais – Os hospitais, prontos-socorros e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva funcionarão no sábado, ininterruptamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionará normalmente.

Comércio de Catanduva (fonte: Sincomercio) – Comércio de Rua: das 9h às 13h, Mercados: 8h às 13h, Shopping 14h às 20h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local