Confira o Que Abre e Fecha no Feriado da Proclamação da República

Na próxima sexta-feira, 15, é feriado em comemoração à Proclamação da República. Por este motivo, os órgãos municipais com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade, nas áreas de saúde e segurança. Além deles, alguns estabelecimentos mudarão o horário como as lojas do centro da cidade. Então, confira o que abre e fecha no feriado.

O Sincomercio divulgou que as lojas funcionarão somente os que solicitarem a abertura por meio de requerimento conforme estabelece a convenção coletiva de Trabalho assinada entre Sincomercio e Sincomerciarios. Sendo assim, o horário de funcionamento das lojas que abrem será das 9h às 13h.

Os mini, super e hipermercados abrem das 8h às 13h e as lojas do shopping abrirão das 14h às 20h.

O Poupatempo, correios, bancos e PROCON também estarão fechados. A prefeitura também estará fechada para o feriado.

O feriado de 15 de novembro – Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, que, no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e pondo fim à soberania de Dom Pedro II.

A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro que, na época, era a capital do Brasil.

No mesmo dia foi instituído um governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice.

Ariane Pio

Da Reportagem Local