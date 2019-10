Confira o Que Abre e Fecha em Catanduva no Feriado de Nossa Senhora Aparecida

Com o Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida sendo comemorado amanhã, dia 12 de outubro é comum que surja a dúvida sobre o que vai funcionar e o que não vai na Cidade Feitiço durante esse feriado. A equipe do O Regional esclarece a respeito sobre quais os horários do funcionamento do comércio, órgãos municipais, shopping e muito mais.

De acordo com informação fornecida pelo Sincomercio de Catanduva, o comércio irá atender, nesse dia 12, apenas das 09h às 13h quanto ao comércio de rua. Já os mercados abrem uma hora mais cedo, funcionando das 08h às 13h. As lojas do Garden Shopping irão funcionar aos consumidores das 14h00 às 20h00. A Assessoria de Imprensa da Prefeitura também informou, como já esperado (por se tratar de um sábado), que as repartições públicas municipais não terão atendimento ao público no dia 12 de outubro. O Poupatempo informa que todas as unidades do programa estarão fechadas no sábado, dia 12 de outubro, em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. O atendimento à população retorna na segunda-feira, dia 14, no horário habitual de cada posto. Além disso, serviços de emergência e de escala de plantão são mantidos, como Guarda Civil Municipal, Unidade de Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e funerária municipal.

