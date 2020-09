Confira Dicas De Como Melhorar A Entrega De Produtos Para Seus Clientes

Uma das preocupações de quem compra online é como e quando receberá seus produtos. Satisfazer o cliente nesse quesito é um dos fatores decisivos para muitos voltarem a fazer negócio com sua empresa. Conheça algumas dicas para melhorar a entrega de produtos do seu comércio online que o Sebrae desenvolveu para ajudar esses empresários.

O primeiro ponto será pesquisar qual empresa fará o serviço de entregas para você. No Brasil, a mais conhecida e que abrange quase todo o território nacional são os Correios. Atualmente, eles até lançaram o programa AproxiME, que ajuda pequenas empresas e MEIs acessarem soluções de logística mais fáceis para o comércio online. Além de um serviço principal para entrega de produtos, você também pode cotar empresas locais de logística. Dessa forma, será possível que os clientes consigam receber as compras com mais agilidade.

Para vender mais – Tanto o prazo de entrega quanto o valor do frete são fatores decisivos na hora dos consumidores finalizem suas compras online. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa do e-commerce trends, o frete caro está entre os motivos de mais abandono de carrinhos virtuais, sendo uma questão determinante para 82% das pessoas. O longo tempo de espera também apareceu na pesquisa, sendo um motivo de desistência para 40% dos entrevistados. Por isso, pesquise bem um plano que seja vantajoso para seu negócio e atenda bem às expectativas dos clientes sobre a entrega. Além disso, defina uma faixa de valor de compras que permita que seu negócio ofereça frete grátis.

Como embalar o produto? As condições que as compras chegarão aos seus clientes também podem levá-lo a voltar a fazer negócios com sua empresa. Por isso, tenha uma preocupação extra ao fazer as embalagens daquilo que for enviar. Lembre-se que por mais que a entrega de produtos possa ser feita por uma empresa cuidadosa, os objetos ainda vão passar por manipulação no transporte, podendo sofrer avarias. As dimensões do pacote também vão influenciar no tipo de entrega e no valor dela.

Para embalar melhor – Para que o pacote chegue seguro, não invista apenas em uma caixa ou envelope do tamanho adequado. Lembre-se de utilizar materiais que ocupem os espaços vazios do pacote, isso impedirá que os produtos fiquem batendo durante o transporte. Para isso, você pode usar plástico bolha, papel picado ou pedaços de isopor, que podem ser encontrados em casas de embalagens. Ao montar o pacote, pense em fazer algo que seja seguro e fácil de desembalar, assim o cliente pode até mesmo fazer um vídeo da encomenda recebida da sua loja e divulgar seu negócio nas redes sociais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local