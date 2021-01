Confira As Buscas Feitas Por Internautas No Ano De 2020, Ano Da Pandemia

No Brasil, os 10 termos com maior crescimento de buscas no Google em 2020 estão diretamente ligados ao Covid-19 e a pandemia. Muitos termos que começaram a ter algumas buscas ao final de 2019 e que aumentaram muito nos primeiros meses de 2020. Por isso a Google divulgou os tópicos mais procurados.

A lista está da seguinte maneira :covid 19; live de hoje, auxílio emergencial, live jorge e mateus, a realidade de madhu, caixa auxilio, fique em casa, live do gustavo lima, fgts emergencial, benefício emergencial.

As principais consultas na categoria “redes sociais” mostram que as pessoas buscam “Facebook”, “Instagram” e “WhatsApp web”. Na categoria “compras”, não há dúvidas de que as empresas mais populares do mundo são grandes participantes como Amazon, Ebay e Walmart. Veja mais abaixo alguns dos e-commerces e marketplaces mais buscados no Brasil.

Outra grande parte das consultas de pesquisa do Google está para apostas, viagens, finanças e esportes — as áreas que mais atraem pessoas atualmente no mundo online. Esportes, mais precisamente futebol com nomes de campeonatos, jogos e times, também foi muito presente entre as 100 maiores pesquisas no Brasil.

Uma palavra específica que com certeza criou um efeito dominó na vida de todas as pessoas de um jeito ou de outro durante o ano de 2020: “coronavírus”. O termo foi pesquisado mais de 60 milhões de vezes por mês em 2020 (6,1 milhões de vezes no Brasil).

Ariane Pio

Da Reportagem Local