Confiança Do Consumidor Catanduvense Recua Em Julho, Devido Às Oscilações De Preços

O Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), recuou 0,4 ponto em julho, para 88,1 pontos mantendo-se em nível baixo em termos históricos. Em Catanduva os consumidores também estão menos otimistas.

Uma consumidora relata que os preços dos produtos estão sofrendo muitas oscilações, e na maioria são elevações que acabam dificultando principalmente a vida de quem ganha pouco. “Não esta nada fácil para nós consumidores. As oscilações de preços sãos frequentes e na maioria das vezes sempre tem aumento de preços. Outro dia consegui comprar um quilo de batata por R$2,60, hoje já esta mais de R$3,00 o quilo, quarenta centavos a mais, que parece pouco, mas para quem recebe um salario mínimo assim como eu já é muito”.

Outro consumidor que possui renda maior conta que para ele a situação esta instável. “Para mim a situação continua a mesma, em minha opinião não melhorou, mas também não piorou. Financeiramente eu estou mais tranquilo, então, para economizar eu costumo comprar por atacado, o que deixa o valor final dos produtos mais em conta”.

A queda da confiança em julho ocorreu em todas as classes de renda, exceto para os consumidores com renda familiar mensal superior a R$ 9.600. A confiança dos consumidores de maior poder aquisitivo subiu 4,0 pontos atingindo 93,0 pontos, influenciado pelo aumento do otimismo com a situação econômica futura e maior ímpeto para compras de bens duráveis, que chega a nível próximo a 100 pontos. Em contrapartida, as famílias com menor poder aquisitivo são as com menor nível de confiança e menos otimistas com o futuro.

Quanto às perspectivas para os meses seguintes, o indicador que mede o otimismo referente à evolução da situação financeira das famílias foi o que mais contribuiu para a queda da confiança no mês, ao cair 4,1 pontos, para 94,9 pontos influenciando negativamente a intenção de bens duráveis cuja queda pelo 2º mês consecutivo acumula 8,0 pontos, atingindo o patamar de 83,1 pontos, o menor desde setembro de 2018 (82,3).

André Santos

Da Reportagem Local