Conferência Anual de Saúde Planetária 2021 Terá Participação Da FMUSP

O Planetary Health Annual Meeting de 2021 acontecerá virtualmente entre os dias 25 e 30 de abril, e será aberto e gratuito a todos. A Universidade de São Paulo, em parceria com a Planetary Health Alliance, hospedará pela internet a quarta edição do encontro, que contará com milhares de participantes para painéis ao vivo, palestras e entrevistas. Um dos painéis será o da Profa.Thais Mauad, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, que apresentará os resultados obtidos através da disciplina de Medicina Culinária, oferecida pela FMUSP, da qual é a docente responsável. Através de um questionário respondido pelos alunos antes e depois do encerramento da matéria, a professora analisou o quanto eles se sentiam aptos a conversar com suas famílias e pacientes sobre alimentação saudável. “O questionário mostra que o curso foi efetivo e a maioria dos alunos passou a prestar mais atenção na sua alimentação, além de se sentir mais segura para dar conselhos nutricionais”, afirma Thais.

Planetary Health

Annual Meeting

O tema da Conferência deste ano será “Saúde Planetária para Todos: Unindo Comunidades para Alcançar a Grande Transição”. O termo Grande Transição refere-se a uma visão de futuro global e sustentável, algo que, segundo a organização do evento, só poderá ser alcançado através da união de vozes de diferentes profissionais e contribuições de todas as partes do globo. O evento integrará a primeira Semana de Saúde Planetária (Planetary Health Week), que será acompanhada por um festival com mais de 60 eventos paralelos e diversas atividades artístico-culturais. Para mais detalhes sobre o calendário e realização de inscrições, pode-se acessar o site https://planetaryhealthannualmeeting.com.

O que é saúde

planetária?

Saúde planetária é uma forma de compreensão global dos maiores desafios do nosso tempo, como mudanças climáticas, poluição do ar, redução na disponibilidade de água potável, insegurança alimentar e perda de biodiversidade. A ideia é compreender e quantificar esses problemas para propor soluções transdisciplinares que contribuam para a sustentabilidade da vida humana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local