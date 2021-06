Conexões do Cuidar: Hospital Padre Albino recebe projeto de humanização em tempos de pandemia

A fotografia é uma linguagem universal e pode trazer ensinamentos transformadores sobre o olhar à nossa volta. Neste momento de pandemia, ela também é ferramenta fundamental para aproximar e conectar pessoas nos ambientes hospitalares.

Tendo em vista a importância da humanização no universo da saúde, a ONG ImageMagica, com apoio da Usina Cerradinho, realiza o projeto Conexões do Cuidar no Hospital Padre Albino, em Catanduva, do dia 15 ao dia 21 de junho.

O projeto, que já atuou em mais de 40 instituições de saúde e beneficiou mais de 18 mil profissionais de saúde em todo o Brasil durante a pandemia, propõe diversas atividades para desenvolver empatia e conexão entre profissionais de saúde, colaboradores e pacientes. São elas:

Fórmula do Cuidar – A partir de uma atividade lúdica realizada em grupo, os profissionais são convidados a refletir sobre a amplitude do cuidar no contexto hospitalar. Imagens, palavras e símbolos matemáticos se unem às reflexões propostas pelos educadores, que resultam em material visual construído pelos participantes.

“Quando tivemos esse momento de parar e olhar as imagens, eu saí do modo automático. Ao ver foto de uma criança sendo acolhida por um profissional, eu percebi que, de alguma forma, a gente também faz isso. Eu pude visitar minhas emoções como pessoa e ser humano para além da minha atividade como profissional”, refletiu Cynthia de Oliveira, uma das profissionais de saúde que participou do projeto em instituição em São Paulo.

Oficina fotográfica – Aqui são desenvolvidas atividades técnicas de fotografia com colaboradores do hospital. Nestes encontros, os participantes são estimulados a perceber o ambiente hospitalar por outra ótica, com o intuito de fortalecer vínculos e reconhecer as formas do cuidar entre as equipes, familiares e pacientes. A saída fotográfica representa momento de muita reflexão, no qual os participantes circulam pelo espaço que frequentam todos os dias, mas observando tudo com outros olhos.

Exposição: Intercâmbio de Olhares – Toda essa produção fotográfica é transformada em linda exposição nos corredores do hospital, trazendo mais cor e afeto ao ambiente. É também oportunidade de compartilhar olhares com as pessoas que participaram da oficina.

Protocolo de prevenção da Covid-19 – Durante todo o andamento do projeto serão seguidas as orientações da OMS para prevenção da Covid-19, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos.

Sobre a ImageMagica – Fundada pelo fotógrafo e empreendedor social André François, a ImageMagica tem como missão promover o desenvolvimento humano por meio da fotografia. Com a convicção de que a transformação começa pelo olhar, a ONG desenvolve ações nas áreas de educação, saúde e cultura estimulando as pessoas a refletirem sobre o seu entorno e, assim, transformarem a si próprias e o ambiente onde vivem. Desde 1995, já foram mais de 400 mil olhares transformados com projetos realizados em 19 países. Saiba mais em: https://imm.ong/

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local