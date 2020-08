Conecte SUS Cidadão Permite Acessar Resultado de Exames de Covid-19

Já estão disponíveis o portal e o aplicativo do Conecte SUS Cidadão, iniciativa do Governo Federal que vai interligar as informações de saúde dos diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde. Hoje, por meio do aplicativo, o usuário pode visualizar os resultados dos exames para detecção do coronavírus realizados em laboratórios já credenciados. Também houve uma modernização da tecnologia e segurança, que coloca todas as informações na nuvem. O cidadão acessa suas informações por meio do celular, computador ou tablete, utilizando apenas o CPF, no momento que precisa. “O Conecte SUS Cidadão revoluciona a saúde brasileira, inserindo o país na vanguarda da estratégia em Saúde Digital. O Brasil inicia uma nova fase na transformação digital do SUS, seguindo os passos dos países do primeiro mundo, disponibilizando o acesso à informação em saúde para o cidadão, de forma ágil e segura.”, avalia o diretor do Departamento de Informática do SUS (DATSUS), Jacson Barros.

A base de informações fornecida ao usuário pelo Conecte SUS só é possível por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma nacional de integração de dados em saúde construída pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde. Como o Conecte SUS Cidadão está conectado com a RNDS, os usuários podem acessar no App, informações sobre seus medicamentos, suas consultas, seus exames – incluindo o de detecção do coronavírus – suas vacinas, os remédios disponibilizados na Farmácia Popular, dados e orientações sobre doação de sangue, informações e orientações sobre transplantes de órgãos, entre outras funcionalidades.

Para o secetário Executivo, do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o trabalho desenvolvido pelo Datasus proporcionará um melhor cuidado do cidadão quando na rede de atenção a saúde. “A informação estará integrada em uma rede segura e será de fácil acesso para opaciente ou para o profissional de saúde garantir o atendimento. Por exemplo, se o cidadão está em viagem pelo Brasil, ele se dirige a uma unidade de saúde em caso de um acidente, e todos os dados relativos a ele, exames, alergias e particularidades estará registrado ali, vai facilitar o seu atendimento”, reforçou o secretário Franco.

Outra funcionalidade importante do Conecte SUS Cidadão é o calendário de vacinas. Nele o cidadão consulta todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada, com informações como dose, lote e validade. Essa funcionalidade é automática e não exige mais que o usuário cadastre manualmente esses dados. Além disso, é possível acessar o calendário de vacinas previstas para crianças, adolescentes, gestantes e adultos. Até o final da semana, o aplicativo vai ofertar o Wallet, um formato de apresentar o cartão de vacinação validado pelo Ministério da Saúde, para facilitar o controle do cidadão ao viajar. A iniciativa já prevê que logo que tiver a vacina da Covid-19 as permissões de viagens estarão limitadas a pessoas já vacinadas contra a doença.

No entanto o Wallet também trará todas as outras vacinas. Além das funcionalidades já existentes, outros serviços serão oferecidos, como: consulta de hospitais próximos por meio de geolocalização, pesquisa sobre outros serviços oferecidos pelo Ministério da Saúde e, futuramente, a previsão é que o usuário consiga agendar atendimentos on-line.

