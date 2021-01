‘Concurso Luzes de Natal’ Realiza Entrega dos Prêmios aos Ganhadores

O presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior e a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Alexandra B. Spina, realizaram na terça-feira, 29 de Dezembro, a entrega dos prêmios do Concurso Luzes de Natal. O ganhador na modalidade residência, Breno Kodama morador da Rua Acre recebeu um televisor 43 polegadas. Na modalidade Loja, Solange Ferreira, proprietária da Casa Fátima, levou para casa uma Smart tv, pelo segundo ano consecutivo.

O ganhador Breno, revela que sua mãe foi a grande incentivadora para que fizesse a inscrição. “Foi à primeira vez que ganhei algo. Ficamos muito felizes, adoramos a modalidade de votação online, pudemos compartilhar com os amigos, foi uma surpresa muito boa”, destacou.

Já Solange e a filha Lívia, comentaram que já é tradição da equipe Casa Fátima se reunir para fazer uma vitrine bonita. Neste ano a equipe ganhou uma motivação a mais e buscou promover alegria, sentimentos de natal e resgatar aquela alegria de final de ano. “É uma felicidade ver as crianças tirando fotos na vitrine, as famílias indo ver a decoração, ficamos muito felizes em poder proporcionar esses momentos às pessoas”, comemoram as ganhadoras.

O Concurso “Luzes de Natal” tem como objetivo estimular as lojas, residências e edifícios de Catanduva a enfeitarem as fachadas dos seus imóveis, colaborando assim para o embelezamento da cidade e a propagação do clima de natal. O concurso faz parte da programação da Campanha Natal de Esperanças e é promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio, Associação Comercial e Empresarial – ACE e Prefeitura de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local