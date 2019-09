Concurso De Gastronomia “ Feito Em SP” Tem Inscrições Prorrogadas

As inscrições para concurso de gastronomia Feito em São Paulo que terminariam no próximo hoje (26), foram prorrogadas a domingo, (29). As inscrições devem ser realizadas diretamente no site www.feitoemsp.com.br.

Podem participar estabelecimentos (restaurantes, bares, padarias, produtores e fabricantes) das cidades que compõe a macrorregião. A relação delas está disponível no site do concurso, Catanduva está na macrorregião de Rio Preto.

Para se inscrever, o primeiro passo é descobrir a que circuito pertence e conferir no calendário as datas limite de inscrição, participação e seleção.

Todos os municípios do Estado poderão estar representados com produtos e pratos que devem ser inscritos através dos estabelecimentos comerciais que os produzam e os comercializem em endereço permanente e horário comercial.

O Formulário de Participação deve ser preenchido por completo com as seguintes informações: Para todos: nome, e-mail, telefone, nome e endereço completo do estabelecimento e CNPJ. Para restaurantes: nome do prato, receita, modo de preparo, descrição do prato. Para produtores: nome do produto, origem (animal ou vegetal), fabricação, tempo de atividade, quantas pessoas envolvidas na produção, descrição do produto, alcance do produto (Municipal, Estadual, Federal).

Os participantes também terão que fazer a defesa do prato ou produto, contando a história, a criação e qual a relação dele com a cultura local. Só será permitida a inscrição de apenas 1 prato ou 1 produto por CNPJ. Os pratos e produtos devem respeitar 1 ou mais dos seguintes pré-requisitos: 1. Tenha relação cultural gastronômica com a cidade ou região; 2. Tenha sido criado feito a partir da utilização de produtos agropecuários produzidos na região; 3. Que apresente valor turístico, cultural, histórico e/ ou econômico/social; 4. Que seja saboroso;

A missão cultural do projeto é difundir e imortalizar a riqueza do patrimônio material e imaterial tecendo uma rede de endereços e informações culturais sobre sua culinária, seus pratos, sua história, produtos e cidades às quais pertencem.

Chef – O chef convidado para ser padrinho da macrorregião de Rio Preto é o banqueteiro Viko Tangoda, nascido em Fernandópolis e que já serviu nomes como: Jennifer Lopez, Mônica Bellucci, Madonna e Gisele Bündchen, também já preparou banquetes para marcas famosas Brahma, Honda, Banco Santander, Portugal Telecon, Embraer e Nokia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local